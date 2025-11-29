Precio de rudi hoy

El precio actual de rudi (RUDI) hoy es $ 0.0000782, con una variación del 11.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUDI a USD es $ 0.0000782 por RUDI.

rudi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,147, con un suministro circulante de 999.30M RUDI. Durante las últimas 24 horas, RUDI cotiza entre $ 0.0000782 (bajo) y $ 0.00008931 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01784483, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007145.

En el corto plazo, RUDI experimentó un cambio de -3.13% en la última hora y de +4.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de rudi (RUDI)

Cap de mercado $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.15K$ 78.15K $ 78.15K Suministro de Circulación 999.30M 999.30M 999.30M Suministro total 999,304,572.142708 999,304,572.142708 999,304,572.142708

La capitalización de mercado actual de rudi es de $ 78.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUDI es de 999.30M, con un suministro total de 999304572.142708. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.15K.