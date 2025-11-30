Precio de Retsa hoy

El precio actual de Retsa (RETSA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RETSA a USD es -- por RETSA.

Retsa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,638.94, con un suministro circulante de 1.00B RETSA. Durante las últimas 24 horas, RETSA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00194489, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RETSA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Retsa (RETSA)

Cap de mercado $ 5.64K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.64K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Retsa es de $ 5.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETSA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.64K.