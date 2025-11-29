Precio de Ref Finance hoy

El precio actual de Ref Finance (REF) hoy es $ 0.073246, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REF a USD es $ 0.073246 por REF.

Ref Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,037,633, con un suministro circulante de 95.97M REF. Durante las últimas 24 horas, REF cotiza entre $ 0.07237 (bajo) y $ 0.07492 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 10.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04128611.

En el corto plazo, REF experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ref Finance (REF)

Cap de mercado $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Suministro de Circulación 95.97M 95.97M 95.97M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ref Finance es de $ 7.04M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REF es de 95.97M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.33M.