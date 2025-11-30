Precio de RECRUIT hoy

El precio actual de RECRUIT (RECRUIT) hoy es --, con una variación del 2.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RECRUIT a USD es -- por RECRUIT.

RECRUIT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,687.52, con un suministro circulante de 999.58M RECRUIT. Durante las últimas 24 horas, RECRUIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00102729, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RECRUIT experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de +51.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RECRUIT (RECRUIT)

Cap de mercado $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K Suministro de Circulación 999.58M 999.58M 999.58M Suministro total 999,581,999.005863 999,581,999.005863 999,581,999.005863

La capitalización de mercado actual de RECRUIT es de $ 10.69K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RECRUIT es de 999.58M, con un suministro total de 999581999.005863. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.69K.