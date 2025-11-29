Precio de RAGE COIN hoy

El precio actual de RAGE COIN (RAGE) hoy es --, con una variación del 39.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAGE a USD es -- por RAGE.

RAGE COIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,937.91, con un suministro circulante de 944.86M RAGE. Durante las últimas 24 horas, RAGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RAGE experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +16.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RAGE COIN (RAGE)

Cap de mercado $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Suministro de Circulación 944.86M 944.86M 944.86M Suministro total 944,858,678.427871 944,858,678.427871 944,858,678.427871

La capitalización de mercado actual de RAGE COIN es de $ 12.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RAGE es de 944.86M, con un suministro total de 944858678.427871. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.94K.