Información del precio (USD) de Quokka (QUOKKA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00011323 24H Mín $ 0.00014292 24H Máx 24H Mín $ 0.00011323 24H Máx $ 0.00014292 Máximo Histórico $ 0.00075449 Precio más bajo $ 0.00005859 Cambio de Precio (1H) +0.25% Cambio de Precio (1D) -14.36% Cambio de Precio (7D) -24.67%

El precio en tiempo real de Quokka (QUOKKA) es de $0.00012195. Durante las últimas 24 horas, QUOKKA se ha operado entre un mínimo de $ 0.00011323 y un máximo de $ 0.00014292, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de QUOKKA es de $ 0.00075449, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00005859.

En términos de rendimiento a corto plazo, QUOKKA ha cambiado en un +0.25% en la última hora, -14.36% en 24 horas y -24.67% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Quokka (QUOKKA)

Cap de mercado $ 121.87K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.87K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Quokka es de $ 121.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUOKKA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.87K.