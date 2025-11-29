Precio de PUMPAI hoy

El precio actual de PUMPAI (PUMPAI) hoy es $ 0.00006896, con una variación del 9.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPAI a USD es $ 0.00006896 por PUMPAI.

PUMPAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,363.43, con un suministro circulante de 265.61M PUMPAI. Durante las últimas 24 horas, PUMPAI cotiza entre $ 0.00006206 (bajo) y $ 0.00007679 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.085682, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004822.

En el corto plazo, PUMPAI experimentó un cambio de -1.21% en la última hora y de +33.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PUMPAI (PUMPAI)

Cap de mercado $ 18.36K$ 18.36K $ 18.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.13K$ 69.13K $ 69.13K Suministro de Circulación 265.61M 265.61M 265.61M Suministro total 999,850,007.985799 999,850,007.985799 999,850,007.985799

La capitalización de mercado actual de PUMPAI es de $ 18.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUMPAI es de 265.61M, con un suministro total de 999850007.985799. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.13K.