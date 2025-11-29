Precio de Project 89 hoy

El precio actual de Project 89 (PROJECT89) hoy es $ 0.00216407, con una variación del 5.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PROJECT89 a USD es $ 0.00216407 por PROJECT89.

Project 89 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,989,749, con un suministro circulante de 1.37B PROJECT89. Durante las últimas 24 horas, PROJECT89 cotiza entre $ 0.0021588 (bajo) y $ 0.00238358 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00642953, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00187322.

En el corto plazo, PROJECT89 experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +5.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Project 89 (PROJECT89)

Cap de mercado $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Suministro de Circulación 1.37B 1.37B 1.37B Suministro total 1,374,832,634.726087 1,374,832,634.726087 1,374,832,634.726087

