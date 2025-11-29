Precio de PoolFans hoy

El precio actual de PoolFans (FANS) hoy es $ 0.00000573, con una variación del 3.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FANS a USD es $ 0.00000573 por FANS.

PoolFans actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 572,587, con un suministro circulante de 100.00B FANS. Durante las últimas 24 horas, FANS cotiza entre $ 0.00000571 (bajo) y $ 0.00000602 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00001958, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000471.

En el corto plazo, FANS experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +10.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PoolFans (FANS)

Cap de mercado $ 572.59K$ 572.59K $ 572.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 572.59K$ 572.59K $ 572.59K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PoolFans es de $ 572.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FANS es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 572.59K.