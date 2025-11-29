Precio de POKI hoy

El precio actual de POKI (POKI) hoy es --, con una variación del 3.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POKI a USD es -- por POKI.

POKI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,875.44, con un suministro circulante de 984.05M POKI. Durante las últimas 24 horas, POKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00106015, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POKI experimentó un cambio de -0.60% en la última hora y de +8.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de POKI (POKI)

Cap de mercado $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Suministro de Circulación 984.05M 984.05M 984.05M Suministro total 999,837,568.994077 999,837,568.994077 999,837,568.994077

La capitalización de mercado actual de POKI es de $ 9.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POKI es de 984.05M, con un suministro total de 999837568.994077. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.03K.