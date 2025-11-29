Precio de Pitaya hoy

El precio actual de Pitaya (PITAYA) hoy es --, con una variación del 4.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PITAYA a USD es -- por PITAYA.

Pitaya actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,580, con un suministro circulante de 998.81M PITAYA. Durante las últimas 24 horas, PITAYA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PITAYA experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +24.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pitaya (PITAYA)

Cap de mercado $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.63K$ 79.63K $ 79.63K Suministro de Circulación 998.81M 998.81M 998.81M Suministro total 999,383,441.684382 999,383,441.684382 999,383,441.684382

