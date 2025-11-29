Precio de Perps DAO hoy

El precio actual de Perps DAO (PERPS) hoy es --, con una variación del 2.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PERPS a USD es -- por PERPS.

Perps DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 208,044, con un suministro circulante de 1.00B PERPS. Durante las últimas 24 horas, PERPS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00577625, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PERPS experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +2.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Perps DAO (PERPS)

Cap de mercado $ 208.04K$ 208.04K $ 208.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 208.04K$ 208.04K $ 208.04K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

