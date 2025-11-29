Precio de PEPETO hoy

El precio actual de PEPETO (PEPETO) hoy es $ 0.00060557, con una variación del 1.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPETO a USD es $ 0.00060557 por PEPETO.

PEPETO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,557, con un suministro circulante de 100.00M PEPETO. Durante las últimas 24 horas, PEPETO cotiza entre $ 0.00060557 (bajo) y $ 0.0006141 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.068676, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003379.

En el corto plazo, PEPETO experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PEPETO (PEPETO)

Cap de mercado $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PEPETO es de $ 60.56K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEPETO es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.56K.