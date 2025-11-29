Precio de Palie hoy

El precio actual de Palie (PALIE) hoy es --, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PALIE a USD es -- por PALIE.

Palie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,142.1, con un suministro circulante de 1.00B PALIE. Durante las últimas 24 horas, PALIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PALIE experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +7.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Palie (PALIE)

Cap de mercado $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Palie es de $ 19.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PALIE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.14K.