Precio de Paimon Cursor SPV Token hoy

El precio actual de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hoy es $ 350.24, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRSR a USD es $ 350.24 por CRSR.

Paimon Cursor SPV Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,000,693, con un suministro circulante de 2.86K CRSR. Durante las últimas 24 horas, CRSR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 353.83, mientras que el mínimo histórico fue $ 338.32.

En el corto plazo, CRSR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Cap de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suministro de Circulación 2.86K 2.86K 2.86K Suministro total 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

La capitalización de mercado actual de Paimon Cursor SPV Token es de $ 1.00M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRSR es de 2.86K, con un suministro total de 2857.14285714286. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.00M.