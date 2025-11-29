Precio de OBEX hoy

El precio actual de OBEX (OBEX) hoy es --, con una variación del 5.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OBEX a USD es -- por OBEX.

OBEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 264,236, con un suministro circulante de 999.94M OBEX. Durante las últimas 24 horas, OBEX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00180106, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OBEX experimentó un cambio de +0.73% en la última hora y de +21.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OBEX (OBEX)

Cap de mercado $ 264.24K$ 264.24K $ 264.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 264.24K$ 264.24K $ 264.24K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,940,537.36447 999,940,537.36447 999,940,537.36447

