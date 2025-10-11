Información del precio (USD) de Nothing (VOID)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.01813601$ 0.01813601 $ 0.01813601 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.92% Cambio de Precio (1D) -19.01% Cambio de Precio (7D) -23.79% Cambio de Precio (7D) -23.79%

El precio en tiempo real de Nothing (VOID) es de --. Durante las últimas 24 horas, VOID se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VOID es de $ 0.01813601, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VOID ha cambiado en un +1.92% en la última hora, -19.01% en 24 horas y -23.79% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Nothing (VOID)

Cap de mercado $ 144.94K$ 144.94K $ 144.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 144.94K$ 144.94K $ 144.94K Suministro de Circulación 999.59M 999.59M 999.59M Suministro total 999,588,074.926347 999,588,074.926347 999,588,074.926347

La capitalización de mercado actual de Nothing es de $ 144.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VOID es de 999.59M, con un suministro total de 999588074.926347. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 144.94K.