Precio de Norm hoy

El precio actual de Norm (NORM) hoy es $ 0.00000679, con una variación del 12.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NORM a USD es $ 0.00000679 por NORM.

Norm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,879, con un suministro circulante de 10.00B NORM. Durante las últimas 24 horas, NORM cotiza entre $ 0.0000065 (bajo) y $ 0.00000779 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00002692, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000111.

En el corto plazo, NORM experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de -4.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Norm (NORM)

Cap de mercado $ 67.88K$ 67.88K $ 67.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.88K$ 67.88K $ 67.88K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Norm es de $ 67.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NORM es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.88K.