Precio de Nirvana ANA hoy

El precio actual de Nirvana ANA (ANA) hoy es $ 4.05, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANA a USD es $ 4.05 por ANA.

Nirvana ANA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,135,223, con un suministro circulante de 7.93M ANA. Durante las últimas 24 horas, ANA cotiza entre $ 4.05 (bajo) y $ 4.06 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.22, mientras que el mínimo histórico fue $ 3.88.

En el corto plazo, ANA experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -1.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nirvana ANA (ANA)

Cap de mercado $ 32.14M$ 32.14M $ 32.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.14M$ 32.14M $ 32.14M Suministro de Circulación 7.93M 7.93M 7.93M Suministro total 7,926,542.454328 7,926,542.454328 7,926,542.454328

