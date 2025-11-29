Precio de Nikepig hoy

El precio actual de Nikepig (NIKEPIG) hoy es --, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIKEPIG a USD es -- por NIKEPIG.

Nikepig actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 786,082, con un suministro circulante de 899.72M NIKEPIG. Durante las últimas 24 horas, NIKEPIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01797996, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NIKEPIG experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de -14.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nikepig (NIKEPIG)

Cap de mercado $ 786.08K$ 786.08K $ 786.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 786.08K$ 786.08K $ 786.08K Suministro de Circulación 899.72M 899.72M 899.72M Suministro total 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

La capitalización de mercado actual de Nikepig es de $ 786.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NIKEPIG es de 899.72M, con un suministro total de 899717800.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 786.08K.