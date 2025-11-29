Precio de NEUY hoy

El precio actual de NEUY (NEUY) hoy es $ 0.02977283, con una variación del 1.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEUY a USD es $ 0.02977283 por NEUY.

NEUY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,907,358, con un suministro circulante de 64.08M NEUY. Durante las últimas 24 horas, NEUY cotiza entre $ 0.02968269 (bajo) y $ 0.03069282 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0127721.

En el corto plazo, NEUY experimentó un cambio de -0.51% en la última hora y de +8.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NEUY (NEUY)

Cap de mercado $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Suministro de Circulación 64.08M 64.08M 64.08M Suministro total 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

La capitalización de mercado actual de NEUY es de $ 1.91M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NEUY es de 64.08M, con un suministro total de 71280000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.12M.