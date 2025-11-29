Precio de NETWORKCITIES hoy

El precio actual de NETWORKCITIES (CITIES) hoy es --, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CITIES a USD es -- por CITIES.

NETWORKCITIES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,613, con un suministro circulante de 999.95M CITIES. Durante las últimas 24 horas, CITIES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00196208, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CITIES experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NETWORKCITIES (CITIES)

Cap de mercado $ 255.61K$ 255.61K $ 255.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 255.61K$ 255.61K $ 255.61K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,949,920.8373758 999,949,920.8373758 999,949,920.8373758

La capitalización de mercado actual de NETWORKCITIES es de $ 255.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CITIES es de 999.95M, con un suministro total de 999949920.8373758. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 255.61K.