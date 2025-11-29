Precio de Mubarakah hoy

El precio actual de Mubarakah (MUBARAKAH) hoy es --, con una variación del 6.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MUBARAKAH a USD es -- por MUBARAKAH.

Mubarakah actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 375,182, con un suministro circulante de 1.00B MUBARAKAH. Durante las últimas 24 horas, MUBARAKAH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01080484, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MUBARAKAH experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de +17.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mubarakah (MUBARAKAH)

Cap de mercado $ 375.18K$ 375.18K $ 375.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 375.18K$ 375.18K $ 375.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mubarakah es de $ 375.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUBARAKAH es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 375.18K.