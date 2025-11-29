Precio de Mooncat hoy

El precio actual de Mooncat (MOONCAT) hoy es --, con una variación del 4.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOONCAT a USD es -- por MOONCAT.

Mooncat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 436,118, con un suministro circulante de 999.89M MOONCAT. Durante las últimas 24 horas, MOONCAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00888346, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOONCAT experimentó un cambio de -1.89% en la última hora y de -9.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mooncat (MOONCAT)

Cap de mercado $ 436.12K$ 436.12K $ 436.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 436.12K$ 436.12K $ 436.12K Suministro de Circulación 999.89M 999.89M 999.89M Suministro total 999,893,728.456721 999,893,728.456721 999,893,728.456721

La capitalización de mercado actual de Mooncat es de $ 436.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOONCAT es de 999.89M, con un suministro total de 999893728.456721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 436.12K.