Precio de Mike hoy

El precio actual de Mike (MIKE) hoy es --, con una variación del 0.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIKE a USD es -- por MIKE.

Mike actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,407.7, con un suministro circulante de 1.00B MIKE. Durante las últimas 24 horas, MIKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mike (MIKE)

Cap de mercado $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mike es de $ 12.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIKE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.41K.