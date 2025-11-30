Precio de MightFly hoy

El precio actual de MightFly (MIGHTFLY) hoy es --, con una variación del 4.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIGHTFLY a USD es -- por MIGHTFLY.

MightFly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,290.36, con un suministro circulante de 999.85M MIGHTFLY. Durante las últimas 24 horas, MIGHTFLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00586293, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIGHTFLY experimentó un cambio de -0.51% en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MightFly (MIGHTFLY)

Cap de mercado $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,846,522.950155 999,846,522.950155 999,846,522.950155

La capitalización de mercado actual de MightFly es de $ 12.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIGHTFLY es de 999.85M, con un suministro total de 999846522.950155. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.29K.