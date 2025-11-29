Precio de Microsoft xStock hoy

El precio actual de Microsoft xStock (MSFTX) hoy es $ 496.91, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSFTX a USD es $ 496.91 por MSFTX.

Microsoft xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,503,681, con un suministro circulante de 3.03K MSFTX. Durante las últimas 24 horas, MSFTX cotiza entre $ 492.7 (bajo) y $ 517.23 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 767.64, mientras que el mínimo histórico fue $ 463.88.

En el corto plazo, MSFTX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Microsoft xStock (MSFTX)

Cap de mercado $ 1.50M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.78M Suministro de Circulación 3.03K Suministro total 25,725.13069556125

