Precio de MicroBuy Bot hoy

El precio actual de MicroBuy Bot (MICROBUY) hoy es $ 0.00002455, con una variación del 1.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MICROBUY a USD es $ 0.00002455 por MICROBUY.

MicroBuy Bot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,514, con un suministro circulante de 1000.00M MICROBUY. Durante las últimas 24 horas, MICROBUY cotiza entre $ 0.00002451 (bajo) y $ 0.00002495 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00189287, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002379.

En el corto plazo, MICROBUY experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de -13.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MicroBuy Bot (MICROBUY)

Cap de mercado $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

La capitalización de mercado actual de MicroBuy Bot es de $ 24.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MICROBUY es de 1000.00M, con un suministro total de 999999999.9999999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.51K.