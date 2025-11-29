Precio de Memetern hoy

El precio actual de Memetern (MXT) hoy es $ 0.01036149, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MXT a USD es $ 0.01036149 por MXT.

Memetern actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,361,494, con un suministro circulante de 1.00B MXT. Durante las últimas 24 horas, MXT cotiza entre $ 0.01034537 (bajo) y $ 0.01036166 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02951287, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00430847.

En el corto plazo, MXT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -35.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Memetern (MXT)

Cap de mercado $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

