Información del precio (USD) de Meme Alliance (MMA)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00244451 24H Máx $ 0.00316826 Máximo Histórico $ 0.073829 Precio más bajo $ 0.0011163 Cambio de Precio (1H) +1.57% Cambio de Precio (1D) -11.83% Cambio de Precio (7D) -22.61%

El precio en tiempo real de Meme Alliance (MMA) es de $0.00277579. Durante las últimas 24 horas, MMA se ha operado entre un mínimo de $ 0.00244451 y un máximo de $ 0.00316826, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MMA es de $ 0.073829, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0011163.

En términos de rendimiento a corto plazo, MMA ha cambiado en un +1.57% en la última hora, -11.83% en 24 horas y -22.61% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Meme Alliance (MMA)

Cap de mercado $ 237.19K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 277.60K Suministro de Circulación 85.44M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Meme Alliance es de $ 237.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MMA es de 85.44M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 277.60K.