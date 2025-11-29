Precio de maxBTC hoy

El precio actual de maxBTC (MAXBTC) hoy es $ 91,541, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAXBTC a USD es $ 91,541 por MAXBTC.

maxBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 183,082, con un suministro circulante de 2.00 MAXBTC. Durante las últimas 24 horas, MAXBTC cotiza entre $ 90,941 (bajo) y $ 92,893 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 172,696, mientras que el mínimo histórico fue $ 42,866.

En el corto plazo, MAXBTC experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +8.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de maxBTC (MAXBTC)

Cap de mercado $ 183.08K$ 183.08K $ 183.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 183.08K$ 183.08K $ 183.08K Suministro de Circulación 2.00 2.00 2.00 Suministro total 2.0 2.0 2.0

