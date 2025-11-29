Precio de Mashida hoy

El precio actual de Mashida (MSHD) hoy es $ 0.00415639, con una variación del 3.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSHD a USD es $ 0.00415639 por MSHD.

Mashida actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,574,030, con un suministro circulante de 10.00B MSHD. Durante las últimas 24 horas, MSHD cotiza entre $ 0.00415701 (bajo) y $ 0.00443069 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02299756, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00363309.

En el corto plazo, MSHD experimentó un cambio de -2.36% en la última hora y de -13.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mashida (MSHD)

Cap de mercado $ 41.57M$ 41.57M $ 41.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.57M$ 41.57M $ 41.57M Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mashida es de $ 41.57M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MSHD es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.57M.