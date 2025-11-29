Precio de Mars Protocol hoy

El precio actual de Mars Protocol (MARS) hoy es $ 0.00992803, con una variación del 10.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARS a USD es $ 0.00992803 por MARS.

Mars Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,693,968, con un suministro circulante de 266.47M MARS. Durante las últimas 24 horas, MARS cotiza entre $ 0.00547251 (bajo) y $ 0.01439039 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.512804, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARS experimentó un cambio de +4.40% en la última hora y de -22.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mars Protocol (MARS)

Cap de mercado $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Suministro de Circulación 266.47M 266.47M 266.47M Suministro total 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

La capitalización de mercado actual de Mars Protocol es de $ 2.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARS es de 266.47M, con un suministro total de 457083938.78. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.62M.