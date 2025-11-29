Precio de Mars hoy

El precio actual de Mars (MARS) hoy es --, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARS a USD es -- por MARS.

Mars actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 173,203, con un suministro circulante de 420.69B MARS. Durante las últimas 24 horas, MARS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARS experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +16.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mars (MARS)

Cap de mercado $ 173.20K$ 173.20K $ 173.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 173.20K$ 173.20K $ 173.20K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Mars es de $ 173.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARS es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 173.20K.