Precio de Mantis hoy

El precio actual de Mantis (SN123) hoy es $ 1.8, con una variación del 3.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN123 a USD es $ 1.8 por SN123.

Mantis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,689,399, con un suministro circulante de 2.08M SN123. Durante las últimas 24 horas, SN123 cotiza entre $ 1.75 (bajo) y $ 1.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.36, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.56.

En el corto plazo, SN123 experimentó un cambio de +1.50% en la última hora y de +9.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Mantis (SN123)

Cap de mercado $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Suministro de Circulación 2.08M 2.08M 2.08M Suministro total 2,080,655.781885631 2,080,655.781885631 2,080,655.781885631

La capitalización de mercado actual de Mantis es de $ 3.69M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN123 es de 2.08M, con un suministro total de 2080655.781885631. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.69M.