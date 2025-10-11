Información del precio (USD) de Magallaneer (MAGAL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00033641 $ 0.00033641 $ 0.00033641 24H Mín $ 0.0004532 $ 0.0004532 $ 0.0004532 24H Máx 24H Mín $ 0.00033641$ 0.00033641 $ 0.00033641 24H Máx $ 0.0004532$ 0.0004532 $ 0.0004532 Máximo Histórico $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Precio más bajo $ 0.00003144$ 0.00003144 $ 0.00003144 Cambio de Precio (1H) +0.82% Cambio de Precio (1D) -18.21% Cambio de Precio (7D) -24.88% Cambio de Precio (7D) -24.88%

El precio en tiempo real de Magallaneer (MAGAL) es de $0.00036718. Durante las últimas 24 horas, MAGAL se ha operado entre un mínimo de $ 0.00033641 y un máximo de $ 0.0004532, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MAGAL es de $ 0.00114614, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00003144.

En términos de rendimiento a corto plazo, MAGAL ha cambiado en un +0.82% en la última hora, -18.21% en 24 horas y -24.88% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Magallaneer (MAGAL)

Cap de mercado $ 366.99K$ 366.99K $ 366.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 366.99K$ 366.99K $ 366.99K Suministro de Circulación 999.74M 999.74M 999.74M Suministro total 999,742,408.53554 999,742,408.53554 999,742,408.53554

La capitalización de mercado actual de Magallaneer es de $ 366.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAGAL es de 999.74M, con un suministro total de 999742408.53554. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 366.99K.