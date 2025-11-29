Precio de Loose hoy

El precio actual de Loose (LOOSE) hoy es --, con una variación del 1.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOOSE a USD es -- por LOOSE.

Loose actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,712, con un suministro circulante de 999.96M LOOSE. Durante las últimas 24 horas, LOOSE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOOSE experimentó un cambio de -1.99% en la última hora y de -1.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Loose (LOOSE)

Cap de mercado $ 108.71K$ 108.71K $ 108.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 108.71K$ 108.71K $ 108.71K Suministro de Circulación 999.96M 999.96M 999.96M Suministro total 999,959,595.94226 999,959,595.94226 999,959,595.94226

La capitalización de mercado actual de Loose es de $ 108.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LOOSE es de 999.96M, con un suministro total de 999959595.94226. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 108.71K.