Precio de Libra Incentix hoy

El precio actual de Libra Incentix (LIXX) hoy es $ 0.00016982, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIXX a USD es $ 0.00016982 por LIXX.

Libra Incentix actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,137,778, con un suministro circulante de 6.70B LIXX. Durante las últimas 24 horas, LIXX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00473475, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000163.

En el corto plazo, LIXX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -22.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Libra Incentix (LIXX)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Suministro de Circulación 6.70B 6.70B 6.70B Suministro total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Libra Incentix es de $ 1.14M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIXX es de 6.70B, con un suministro total de 15000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.55M.