Información del precio (USD) de LENS (LENS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.0015881 $ 0.0015881 $ 0.0015881 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.0015881$ 0.0015881 $ 0.0015881 Máximo Histórico $ 0.00994532$ 0.00994532 $ 0.00994532 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.31% Cambio de Precio (1D) -31.48% Cambio de Precio (7D) -37.20% Cambio de Precio (7D) -37.20%

El precio en tiempo real de LENS (LENS) es de $0.00108806. Durante las últimas 24 horas, LENS se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.0015881, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LENS es de $ 0.00994532, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, LENS ha cambiado en un +0.31% en la última hora, -31.48% en 24 horas y -37.20% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de LENS (LENS)

Cap de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Suministro de Circulación 988.30M 988.30M 988.30M Suministro total 988,295,930.651477 988,295,930.651477 988,295,930.651477

La capitalización de mercado actual de LENS es de $ 1.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LENS es de 988.30M, con un suministro total de 988295930.651477. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.08M.