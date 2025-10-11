Información del precio (USD) de Koru (KORU)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.83% Cambio de Precio (1D) -18.25% Cambio de Precio (7D) -38.02% Cambio de Precio (7D) -38.02%

El precio en tiempo real de Koru (KORU) es de --. Durante las últimas 24 horas, KORU se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KORU es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KORU ha cambiado en un +0.83% en la última hora, -18.25% en 24 horas y -38.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Koru (KORU)

Cap de mercado $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.39K$ 40.39K $ 40.39K Suministro de Circulación 495.10M 495.10M 495.10M Suministro total 495,097,515.011988 495,097,515.011988 495,097,515.011988

La capitalización de mercado actual de Koru es de $ 40.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KORU es de 495.10M, con un suministro total de 495097515.011988. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.39K.