Precio de kolscan hoy

El precio actual de kolscan (KOLSCAN) hoy es --, con una variación del 4.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOLSCAN a USD es -- por KOLSCAN.

kolscan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 258,783, con un suministro circulante de 965.26M KOLSCAN. Durante las últimas 24 horas, KOLSCAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0057757, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOLSCAN experimentó un cambio de +0.67% en la última hora y de +20.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de kolscan (KOLSCAN)

Cap de mercado $ 258.78K$ 258.78K $ 258.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 258.78K$ 258.78K $ 258.78K Suministro de Circulación 965.26M 965.26M 965.26M Suministro total 965,260,886.159676 965,260,886.159676 965,260,886.159676

La capitalización de mercado actual de kolscan es de $ 258.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOLSCAN es de 965.26M, con un suministro total de 965260886.159676. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 258.78K.