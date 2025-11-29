Precio de Koala hoy

El precio actual de Koala (KOALA) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOALA a USD es -- por KOALA.

Koala actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,474, con un suministro circulante de 924.17M KOALA. Durante las últimas 24 horas, KOALA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOALA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Koala (KOALA)

Cap de mercado $ 37.47K$ 37.47K $ 37.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.52K$ 40.52K $ 40.52K Suministro de Circulación 924.17M 924.17M 924.17M Suministro total 999,168,487.9557601 999,168,487.9557601 999,168,487.9557601

La capitalización de mercado actual de Koala es de $ 37.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOALA es de 924.17M, con un suministro total de 999168487.9557601. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.52K.