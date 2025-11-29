Precio de Karum hoy

El precio actual de Karum (KARUM) hoy es $ 0.052534, con una variación del 10.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KARUM a USD es $ 0.052534 por KARUM.

Karum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 771,868, con un suministro circulante de 14.70M KARUM. Durante las últimas 24 horas, KARUM cotiza entre $ 0.052412 (bajo) y $ 0.058491 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.475405, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02672377.

En el corto plazo, KARUM experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -2.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Karum (KARUM)

Cap de mercado $ 771.87K$ 771.87K $ 771.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suministro de Circulación 14.70M 14.70M 14.70M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Karum es de $ 771.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KARUM es de 14.70M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.10M.