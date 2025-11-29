Precio de JOKE hoy

El precio actual de JOKE (JOKE) hoy es $ 0.00881758, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JOKE a USD es $ 0.00881758 por JOKE.

JOKE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,408,789, con un suministro circulante de 500.00M JOKE. Durante las últimas 24 horas, JOKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01210796, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00843962.

En el corto plazo, JOKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JOKE (JOKE)

Cap de mercado $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

