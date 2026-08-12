Precio de Jaypeggers hoy

El precio actual de Jaypeggers (JAY) hoy es $ 5.01, con una variación del 1.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAY a USD es $ 5.01 por JAY.

Jaypeggers actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 135,843, con un suministro circulante de 27.09K JAY. Durante las últimas 24 horas, JAY cotiza entre $ 4.79 (bajo) y $ 6.61 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 3.12.

En el corto plazo, JAY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.06K.

Información del mercado de Jaypeggers (JAY)

Cap de mercado $ 135.84K$ 135.84K $ 135.84K Volumen (24H) $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 135.84K$ 135.84K $ 135.84K Suministro de Circulación 27.09K 27.09K 27.09K Suministro total 27,087.83608776248 27,087.83608776248 27,087.83608776248

La capitalización de mercado actual de Jaypeggers es de $ 135.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.06K. El suministro circulante de JAY es de 27.09K, con un suministro total de 27087.83608776248. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135.84K.