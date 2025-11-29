Precio de Jambo hoy

El precio actual de Jambo (J) hoy es $ 0.04021941, con una variación del 2.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de J a USD es $ 0.04021941 por J.

Jambo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,472,824, con un suministro circulante de 161.01M J. Durante las últimas 24 horas, J cotiza entre $ 0.03825615 (bajo) y $ 0.04091295 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.910484, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03460875.

En el corto plazo, J experimentó un cambio de +2.01% en la última hora y de +15.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jambo (J)

Cap de mercado $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.20M$ 40.20M $ 40.20M Suministro de Circulación 161.01M 161.01M 161.01M Suministro total 999,999,711.4118636 999,999,711.4118636 999,999,711.4118636

La capitalización de mercado actual de Jambo es de $ 6.47M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de J es de 161.01M, con un suministro total de 999999711.4118636. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.20M.