Precio de Icy hoy

El precio actual de Icy (ICY) hoy es --, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ICY a USD es -- por ICY.

Icy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,167.48, con un suministro circulante de 752.26M ICY. Durante las últimas 24 horas, ICY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ICY experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +14.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Icy (ICY)

Cap de mercado $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K Suministro de Circulación 752.26M 752.26M 752.26M Suministro total 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946

