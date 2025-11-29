Precio de Ice Land hoy

El precio actual de Ice Land (ICELAND) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ICELAND a USD es -- por ICELAND.

Ice Land actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 166,510, con un suministro circulante de 420.69T ICELAND. Durante las últimas 24 horas, ICELAND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ICELAND experimentó un cambio de -- en la última hora y de +10.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ice Land (ICELAND)

Cap de mercado $ 166.51K$ 166.51K $ 166.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 166.51K$ 166.51K $ 166.51K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ice Land es de $ 166.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ICELAND es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 166.51K.