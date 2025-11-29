Precio de Hydrex hoy

El precio actual de Hydrex (HYDX) hoy es $ 0.182672, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYDX a USD es $ 0.182672 por HYDX.

Hydrex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,611,800, con un suministro circulante de 25.24M HYDX. Durante las últimas 24 horas, HYDX cotiza entre $ 0.181777 (bajo) y $ 0.187009 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.127003.

En el corto plazo, HYDX experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -6.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hydrex (HYDX)

Cap de mercado $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.76M$ 8.76M $ 8.76M Suministro de Circulación 25.24M 25.24M 25.24M Suministro total 47,908,547.43322533 47,908,547.43322533 47,908,547.43322533

La capitalización de mercado actual de Hydrex es de $ 4.61M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HYDX es de 25.24M, con un suministro total de 47908547.43322533. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.76M.