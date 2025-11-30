Precio de hushr hoy

El precio actual de hushr (HUSHR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUSHR a USD es -- por HUSHR.

hushr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,257.59, con un suministro circulante de 100.00M HUSHR. Durante las últimas 24 horas, HUSHR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04141756, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUSHR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +5.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de hushr (HUSHR)

Cap de mercado $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.26K$ 8.26K $ 8.26K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de hushr es de $ 8.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUSHR es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.26K.